Cannavaro in pole per la panchina del Benevento: stasera incontra Vigorito (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Benevento pensa ancora ad un campione del mondo del 2006 per la sua panchina. Dopo l'esperienza di Inzaghi e il contatto di qualche settimana fa con De Rossi, adesso il presidente Vigorito sta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilpensa ancora ad un campione del mondo del 2006 per la sua. Dopo l'esperienza di Inzaghi e il contatto di qualche settimana fa con De Rossi, adesso il presidentesta ...

MarcoMacagnino5 : Mi domandavo tra quanto uscirà la notizia del duo Lippi - Cannavaro in pole per sostituire Allegri. - lucasfry1708 : RT @Gazzetta_it: #Cannavaro in pole per la panchina del #Benevento: stasera incontra Vigorito - sportli26181512 : Cannavaro in pole per la panchina del Benevento: a breve la decisione: Cannavaro in pole per la panchina del Beneve… - Gazzetta_it : #Cannavaro in pole per la panchina del #Benevento: stasera incontra Vigorito - Wallee___ : Che è il gp d’Italia si capisce anche da Batistuta che consegna il gommino della pole. Batistuta argentino, a sto p… -