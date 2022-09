Biden, deciderò su candidatura 2024 dopo novembre (Di lunedì 19 settembre 2022) In una lunga intervista a 60 Minutes, il presidente statunitense Joe Biden ha spiegato che una sua decisione su un'eventuale candidatura per il 2024 sarà presa dopo novembre, ovvero dopo le elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) In una lunga intervista a 60 Minutes, il presidente statunitense Joeha spiegato che una sua decisione su un'eventualeper ilsarà presa, ovverole elezioni ...

