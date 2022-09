Aumento pensioni di invalidità 2023: le richieste di Pagano, speranze post elezioni? (Di lunedì 19 settembre 2022) Le elezioni politiche sono alle porte ed oltre al capitolo previdenziale vi é un altro tema che scuote l’opinione pubblica specie nell’ultimo periodo, stiamo parlando delle pensioni di invalidità, é da tempo che i disabili parziali chiedono l’equiparazione del loro assegno agli invalidi totali, non riescono più a vivere con una misera pensione di 290 euro. Ed ora se si aggiunge anche il rincaro delle bollette, gas, energia, la preocupazione é ancora maggiore. Molti di loro necessitano di macchinari salvavita che devono restare collegati anche 24 ore al giorno e non avranno modo di sopperire ai rincari se non verrà loro dato un incremento dell’assegno, giacché sono già da tempo in situazioni economiche disastrose, al limite della sopravvivenza. Della questione ha voluto approfonditamente parlarne Nazaro Pagano, ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 19 settembre 2022) Lepolitiche sono alle porte ed oltre al capitolo previdenziale vi é un altro tema che scuote l’opinione pubblica specie nell’ultimo periodo, stiamo parlando delledi, é da tempo che i disabili parziali chiedono l’equiparazione del loro assegno agli invalidi totali, non riescono più a vivere con una misera pensione di 290 euro. Ed ora se si aggiunge anche il rincaro delle bollette, gas, energia, la preocupazione é ancora maggiore. Molti di loro necessitano di macchinari salvavita che devono restare collegati anche 24 ore al giorno e non avranno modo di sopperire ai rincari se non verrà loro dato un incremento dell’assegno, giacché sono già da tempo in situazioni economiche disastrose, al limite della sopravvivenza. Della questione ha voluto approfonditamente parlarne Nazaro, ...

