Atalanta, Musso operato. Potrebbe essere indisponibile per circa due mesi (Di lunedì 19 settembre 2022) L’infortunio Il portiere dell’Atalanta Juan Musso è stato sottoposto lunedì 19 settembre a Roma a un intervento chirurgico per sistemare la frattura scomposta del complesso orbitario-mascellare destro: ne avrà per circa due mesi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 settembre 2022) L’infortunio Il portiere dell’Juanè stato sottoposto lunedì 19 settembre a Roma a un intervento chirurgico per sistemare la frattura scomposta del complesso orbitario-mascellare destro: ne avrà perdue

infoitsport : Atalanta, intervento riuscito per Musso: il comunicato - infoitsport : Atalanta, intervento ok per Musso. Il report: 'Placche e viti nel complesso orbitario/mascellare' - infoitsport : Atalanta, intervento allo zigomo ok per Musso - infoitsport : Atalanta, Musso operato in giornata: intervento riuscito - infoitsport : Atalanta: Musso operato allo zigomo destro -