WTA Portorose 2022 | Katerina Siniakova rimonta Elena Rybakina e vince il suo terzo titolo in singolare

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo le tante soddisfazioni ottenute in doppio, ne arriva una molto bella per la ceca. Nel WTA 250 sloveno, arriva una vittoria di grandissimo livello sulla kazaka, campionessa di Wimbledon. 3 ore e 6 minuti di lotta sono necessarie prima di arrivare al 6-7(4) 7-6(5) 6-4 conclusivo che riporta la vincitrice nelle prime 50 del ranking WTA (49° posto). Il primo set non lascia presagire assolutamente niente della lotta che va verificandosi nell’arco del match., infatti, domina in qualunque zona di campo e vola sul 5-0. Normalmente sarebbe l’inizio di un monologo, ma non è questo il caso, perchécompie unadel tutto inattesa e si riporta sul 5-5 annullando sul proprio cammino non meno ...

OA_Sport : WTA Portorose 2022: la rimonta di Katerina Siniakova è vincente, Rybakina battuta in terra slovena - sportface2016 : #WtaPortorose: titolo a #Siniakova, battuta #Rybakina dopo tre ore di gioco - Ubitennis : WTA: a Portorose una miracolosa Siniakova si giocherà il titolo con Rybakina, a Chennai la stellina Fruhvirtova ott… - zazoomblog : WTA Portorose 2022 decisa la finale: Rybakina sfiderà Siniakova - #Portorose #decisa #finale: #Rybakina… - zazoomblog : WTA Portorose 2022 decisa la finale: Rybakina sfiderà Siniakova - #Portorose #decisa #finale: #Rybakina -

Non si è giocato a causa della pioggia incessante l'ultimo match dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo250 di2022: sul cemento outdoor sloveno l'incontro tra l'azzurra Jasmine Paolini e la ceca Katerina Siniakova, che aveva battuto al primo turno in ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinale del torneodi2022. Sul cemento sloveno c'è in campo Jasmine Paolini , che se la vedrà contro Siniakova nel match di quarti di finale, rinviato per pioggia, e - se dovesse vincere - contro Friedsam ...E’ un momento d’oro per Katerina Siniakova: una settimana dopo il successo in doppio agli Us Open (in coppia con Barbora Krejcikova) che le ...Prosegue l'ottimo momento di forma di Katerina Siniakova, che dopo aver vinto il titolo di doppio allo US Open si aggiudica anche il Wta di Portorose 2022.