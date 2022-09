Ungheria | l’ultimatum della Commissione europea sullo stato di diritto

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 settembre 2022) Laha presentato oggi a Bruxelles una "proposta di decisione attuativa" del Consiglio Ue contro le violazioni dellodiinche mettono a rischio la corretta gestione del bilancio comunitario. L'Esecutivo comunitario chiede al Consiglio di sospendere il 65% degli impegni finanziari di tre programmi delle politiche di coesione (il Programma operativo per l'efficienza ambientale ed energetica, il Programma operativo per il trasporto integrato, e il Programma operativo di sviluppo territoriale e degli insediamenti), per un ammontare complessivo di 7,5 miliardi di euro, un terzo di tutti i fondi di coesione dell'Ue per l'nell'attuale periodo di programmazione 2021-2027. E' la prima volta che laapplica il ...