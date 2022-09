Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Crosetto | “Io ministro? No | grazie Meloni prenderà il 28-30%”

(Di domenica 18 settembre 2022) Farebbe ildopo lepolitichedel 25 settembre? “No,”. Lo ha detto Guidoa Rtl 102.5. “Io do sempre una mano a Fratelli d’Italia, sono andato in giro per l’Italia a spiegare ad esempio qual è l’idea per cercare di intervenire sul caro bollette, l’idea che adesso ha Fratelli d’Italia. Sono stato molto spesso ispiratore di alcune delle idee del programma del partito e me ne assumo la responsabilità con orgoglio. Il mio ruolo è questo: faccio un po’ il grillo parlante, che però fa una brutta fine”, ha spiegato. Quanti votiGiorgia? Previsioni? “Il 28% o 30%”, ha risposto. Berlusconi, Salvini e“non ho l’impressione che siano uniti come potrebbero essere. So che hanno ...

sole24ore : ?? Il presidente ucraino Zelensky ha detto che i lavori di esumazione a Izyumhanno fatto emergere nuove prove delle… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, Harry e Meghan 'disinvitati' al ricevimento. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - junews24com : Arrivabene conferma Allegri: «Cambiare allenatore sarebbe una follia!» - - nexusSEI_6 : @Precarioillumi1 Le mie ultime notizie dicevano 37,5 -

Il Sole 24 ORE

Putin attaca le sanzioni: 'In atto trasformazioni globali irreversibili'. Anche Erdogan chiede che le ostilità finiscano 'al più presto'. Ma Zelensky chiude: 'La Russia ha ripetuto a Izyum quello che ...Il premier, in conferenza stampa, dopo l'approvazione all'unanimità del dl Aiuti ter da parte del Consiglio dei ministri: 'C'è chi parla coi russi di nascosto. Le sanzioni funzionano, non condivido la ... Ucraina ultime notizie. I russi bombardano un ospedale, 4 morti Elden Ring avrà il suo gioco da tavolo creato da Steamforged Games, già creatori di altri board games per Bandai Namco come quelli dedicati a Dark Souls e a Monster Hunter: World. In un nuovo avviso ...I giallorossi, reduci dal netto successo in Europa League sull'Helsinki, sono pronti a tornare in campo per disputare l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Sulla strada degli uomini di ...