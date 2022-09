Udinese, Marino: «Concediamoci questa goduria» (Di domenica 18 settembre 2022) Le parole di Marino dopo il momentaneo primato dell’Udinese: «Ottima reazione allo svantaggio: per ora godiamoci il momento» Pierpaolo Marino, direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese, ha parlato dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter. Di seguito le sue parole. «Concediamoci questa goduria che durerà una settimana, poi ci sarà da pensare al Verona. Abbiamo avuto una meravigliosa reazione al gol su punizione di Barella che ha fatto davvero un colpo da campione. La squadra ha poi reagito, e non è la prima volta che succede di portare a casa i tre punti così. Quest’anno i ragazzi stanno giocando con reattività allo svantaggio, nelle altre annate non è stato così. Una parte di questo merito è di Andrea Sottil. Essere primi, anche se temporaneamente, è una sensazione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Le parole didopo il momentaneo primato dell’: «Ottima reazione allo svantaggio: per ora godiamoci il momento» Pierpaolo, direttore dell’Area Tecnica dell’, ha parlato dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter. Di seguito le sue parole. «che durerà una settimana, poi ci sarà da pensare al Verona. Abbiamo avuto una meravigliosa reazione al gol su punizione di Barella che ha fatto davvero un colpo da campione. La squadra ha poi reagito, e non è la prima volta che succede di portare a casa i tre punti così. Quest’anno i ragazzi stanno giocando con reattività allo svantaggio, nelle altre annate non è stato così. Una parte di questo merito è di Andrea Sottil. Essere primi, anche se temporaneamente, è una sensazione ...

