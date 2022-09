Stefania Sandrelli, la crisi con il compagno Giovanni Soldati: “Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa come me” (Di domenica 18 settembre 2022) Stefania Sandrelli: al fianco dell’attrice dagli anni Ottanta c’è il compagno e regista Giovanni Soldati, con il quale non si è mai sposata, dopo il termine dell’unico matrimonio avuto con Nicky Pende. Oggi l’interprete di Viareggio sarà tra gli ospiti di “Domenica In” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in una lunga intervista alla padrona di casa Mara Venier. Archiviate le relazioni Gino Paoli, Nicky Pende ed il flirt con Gerard Depardieu, nei primi anni Ottanta l’interprete incontra Giovanni Soldati. Figlio d’arte del giornalista e scrittore Mario Soldati, studia alla prestigiosa Università di Cambridge, per poi lavorare nel cinema al fianco di Bernardo Bertolucci e Tinto Brass. Il debutto dietro la macchina da presa nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022): al fianco dell’attrice dagli anni Ottanta c’è ile regista, con il quale non si è mai sposata, dopo il termine dell’unico matrimonio avuto con Nicky Pende. Oggi l’interprete di Viareggio sarà tra gli ospiti di “Domenica In” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in una lunga intervista alla padrona di casa Mara Venier. Archiviate le relazioni Gino Paoli, Nicky Pende ed il flirt con Gerard Depardieu, nei primi anni Ottanta l’interprete incontra. Figlio d’arte del giornalista e scrittore Mario, studia alla prestigiosa Università di Cambridge, per poi lavorare nel cinema al fianco di Bernardo Bertolucci e Tinto Brass. Il debutto dietro la macchina da presa nel ...

Lopinionista : Stefania Sandrelli ospite a Domenica In del 18 settembre - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Stefania Sandrelli e Federica Cappelletti - AnnaMancini81 : Domenica In 18 settembre, ospiti e anticipazioni: arriva Stefania Sandrelli, talk su Ilary Blasi e Francesco Totti - infoitcultura : Stefania Sandrelli a Domenica In - CinemaMio : Stefano Satta Flores, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli e Vitt Gassman C’eravamo tanto amati - 1974 diretto Etto… -