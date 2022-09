Planking Challenge a Nettuno | Strati | ‘Ripartire da un nuovo patto generazionale’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Mettere a repentaglio la propria vita per una manciata di like in più sui social. È questa la motivazione alla base delle folli sfide che, sempre più spesso, vedono protagonisti i giovani, pronti davvero a tutto pur di ottenere qualche momento di fama, di notorietà sui social di turno. Non fa purtroppo eccezione quanto accade sul litorale romano e precisamente nella città di, dove l’ultima moda dei ragazzi è quella di sdraiarsi sulle strisce pedonali aspettando l’arrivo dell’auto per poi saltare immediatamente al sopraggiungere delle stesse, evitando così di essere investiti. Leggi anche: La sfida della morte a: “Giovani sdraiati sulle strisce per evitare all’ultimo le auto” La lettera aperta del Commissario straordinario In merito alla folle sfida, peraltro scoperta in modo fortuito dai caschi bianchi del Comune che avevano chiesto ...