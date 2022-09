Pietro Taricone, avete mai visto sua figlia Sophie? Sono due gocce d’acqua: impressionante (Di domenica 18 settembre 2022) avete mai visto la figlia di Pietro Taricon? Sophie gli somiglia davvero tanto: ecco una sua foto pubblicata da un noto settimanale Il giornale Diva e Donna ha immortalato la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone, Sophie Taricone. La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, è riservata e i suoi profili social Sono privati così da carpire meno informazioni possibili su di lei. Pietro Taricone, avete mai visto sua figlia Sophie? Sono due gocce d’acqua (Foto web)Si sa che è appassionata di viaggi e che è molto legata al fratello ... Leggi su kronic (Di domenica 18 settembre 2022)mailadiTaricon?gli somiglia davvero tanto: ecco una sua foto pubblicata da un noto settimanale Il giornale Diva e Donna ha immortalato ladi Kasia Smutniak e. La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, è riservata e i suoi profili socialprivati così da carpire meno informazioni possibili su di lei.maisuadue(Foto web)Si sa che è appassionata di viaggi e che è molto legata al fratello ...

Dylan_Chest_jr : In Italia non ricordiamo la figura di Pietro Taricone come meriterebbe - ale_jess_gfvip : RT @ceci_patrizia: Luca Argentero, Eleonora Daniele, Alessandro Tersigni, Flavio Montrucchio Pietro Taricone chi ha lavorato studiato in s… - tiscalinotizie : Sophie compie 18 anni: la figlia di Pietro Taricone somiglia tantissimo al suo papà. - Novella_2000 : Pietro Taricone, sua figlia Sophie è identica a lui: la straordinaria somiglianza - zazoomblog : Sophie Taricone: la figlia di Kasia Smutniak è uguale a papà Pietro - #Sophie #Taricone: #figlia #Kasia -