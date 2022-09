Pierpaolo Pretelli: “Basta mi dovete mollare” | Il duro sfogo di un uomo esasperato (Di domenica 18 settembre 2022) Non capita spesso di vedere Pierpaolo Pretelli in queste condizioni. Il fidanzato di Giulia Salemi, questa volta, ha proprio raggiunto l’esasperazione. Pierpaolo Pretelli: il duro sfogo di un uomo esasperato (via Instagram)Pierpaolo Pretelli si è affermato come volto televisivo noto e amato dagli spettatori. Attualmente ospite fisso di “Domenica In”, è salito alla ribalta nel 2013 dopo essere stato scelto come primo “velino” della storia del programma “Striscia la notizia” in coppia con Elio Fongaro. Qualche anno più tardi ha partecipato al reality show “Temptation Island Vip” in qualità di tentatore. Successivamente ha preso parte a “Uomini e Donne” come corteggiatore della tronista Teresa Langella. La svolta con il ... Leggi su newstv (Di domenica 18 settembre 2022) Non capita spesso di vederein queste condizioni. Il fidanzato di Giulia Salemi, questa volta, ha proprio raggiunto l’esasperazione.: ildi un(via Instagram)si è affermato come volto televisivo noto e amato dagli spettatori. Attualmente ospite fisso di “Domenica In”, è salito alla ribalta nel 2013 dopo essere stato scelto come primo “velino” della storia del programma “Striscia la notizia” in coppia con Elio Fongaro. Qualche anno più tardi ha partecipato al reality show “Temptation Island Vip” in qualità di tentatore. Successivamente ha preso parte a “Uomini e Donne” come corteggiatore della tronista Teresa Langella. La svolta con il ...

