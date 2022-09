Paura in spiaggia, tornado si abbatte sulla costa: è successo tutto in pochi istanti (Di domenica 18 settembre 2022) Maltempo in Calabria, danni ingenti. Non si placa l’ondata di eventi estremi che sta interessando l’Italia da diversi giorni. pochi giorni fa un’alluvione ha colpito le Marche provocando 11 morti e 2 dispersi che ancora non sono stati trovati. Cinquanta i feriti e centinaia gli sfollati, è stato deliberato lo stato di emergenza. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Dopo le Marche ora è la Calabria ad essere interessata dal maltempo. Già da ieri, sabato 17 settembre, è stata dichiarata l’allerta gialla e arancione, soprattutto nell’area centro-settentrionale. Nelle ultime ore si registrano intensi temporali e forte vento che hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti proprio nella regione meridionale. Colpita in modo particolare la fascia tirrenica tra il basso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Maltempo in Calabria, danni ingenti. Non si placa l’ondata di eventi estremi che sta interessando l’Italia da diversi giorni.giorni fa un’alluvione ha colpito le Marche provocando 11 morti e 2 dispersi che ancora non sono stati trovati. Cinquanta i feriti e centinaia gli sfollati, è stato deliberato lo stato di emergenza. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. Dopo le Marche ora è la Calabria ad essere interessata dal maltempo. Già da ieri, sabato 17 settembre, è stata dichiarata l’allerta gialla e arancione, sopratnell’area centro-settentrionale. Nelle ultime ore si registrano intensi temporali e forte vento che hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti proprio nella regione meridionale. Colpita in modo particolare la fascia tirrenica tra il basso ...

justinispromise : Siamo in vacanza in spiaggia c'è stata una tromba d'aria abbiamo avuto una paura tremenda e mentre andavo verso il bungalow piangevo ?? - paolosarti69 : @unabNorma Io ho paura che la sinistra sia arrivata alla Ferragni come ultima spiaggia dopo so cazzi - Fedeoer : @Claudia_CIau vedendo il radar live oggi in spiaggia avevo paura di ciò che vedevo - MarcoTS990S : Pesaro: malore in spiaggia, paura per Della Chiara - PattiGiuliani : Pesaro: malore in spiaggia, paura per Della Chiara -