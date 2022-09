Nuovo allievo di Amici 22 nasconde un passato in tv: ecco chi è (Di domenica 18 settembre 2022) Ogni anno tra gli allievi selezionati nel talent show di Canale 5 scopriamo qualche vecchia conoscenza. Ormai è cosa nota che i fantomatici “sconosciuti” siano rimasti ben pochi nel programma. Ma quest’anno abbiamo una novità: un Nuovo allievo di Amici 22 ha un passato da attore. Scopriamo di chi si tratta. allievo di Amici 22 l’abbiamo visto in fiction e spot: ecco chi è Un ballerino appena selezionato nel corso della prima puntata di Amici 22 in realtà ha già lavorato in televisione nella fiction di Rai 1 Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donnacon Gabriella Pession, ma anche nello spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada. Il ragazzo in questione è Samuel Antinelli, ventiduenne di Palombara Sabina. Quando era piccolo ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 18 settembre 2022) Ogni anno tra gli allievi selezionati nel talent show di Canale 5 scopriamo qualche vecchia conoscenza. Ormai è cosa nota che i fantomatici “sconosciuti” siano rimasti ben pochi nel programma. Ma quest’anno abbiamo una novità: undi22 ha unda attore. Scopriamo di chi si tratta.di22 l’abbiamo visto in fiction e spot:chi è Un ballerino appena selezionato nel corso della prima puntata di22 in realtà ha già lavorato in televisione nella fiction di Rai 1 Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donnacon Gabriella Pession, ma anche nello spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada. Il ragazzo in questione è Samuel Antinelli, ventiduenne di Palombara Sabina. Quando era piccolo ...

