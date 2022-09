Monreale | sito UNESCO valido per tutte le occasioni?

(Di domenica 18 settembre 2022) Questa mattina le due principali piazze del centro storico dihanno fatto da palcoscenico ad una importante (almeno per dimensioni) manifestazione motociclistica. Vi si è svolta la IV edizione del raduno BMW moto d’epoca, special e moderne. Circa 400 centauri sono giunti in sella alle loro motociclette, e le piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II sono state letteralmente invase da centinaia di due ruote. https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Video-2022-09-18-at-12.05.37.mp4 Per le moto della casa tedesca, così come in altreavvenuto per le automobili della targa Florio, sono state aperte e rese disponibili le due piazze, normalmente vietate anche alle automobili dei residenti, secondo quanto deciso dall’amministrazione comunale per ottemperare alle ...

