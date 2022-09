Milan-Napoli, Pioli: “Sono deluso, non si può perdere quando giochi così bene” (Di domenica 18 settembre 2022) “Non Sono soddisfatto, quando giochi così bene non devi perdere. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quanto abbiamo creato. C’è delusione perché non dovevamo perdere. Impareremo anche da queste serate a essere più concreti. La prestazione c’è stata. L’abbiamo persa perché non ci abbiamo messo quella qualità e determinazione che serve. Abbiamo giocato meglio del Napoli, eravamo gli unici imbattuti con tante grandi squadre europee”. Lo ha detto Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la sconfitta contro il Napoli. Sul secondo gol subito da Simeone: “Abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo, lasciando libero Mario Rui – spiega a DAZN – Oggi il Napoli ha avuto ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) “Nonsoddisfatto,non devi. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quanto abbiamo creato. C’è delusione perché non dovevamo. Impareremo anche da queste serate a essere più concreti. La prestazione c’è stata. L’abbiamo persa perché non ci abbiamo messo quella qualità e determinazione che serve. Abbiamo giocato meglio del, eravamo gli unici imbattuti con tante grandi squadre europee”. Lo ha detto Stefano, tecnico del, dopo la sconfitta contro il. Sul secondo gol subito da Simeone: “Abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo, lasciando libero Mario Rui – spiega a DAZN – Oggi ilha avuto ...

