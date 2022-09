Matt Smith insegna a Jimmy Fallon la lingua valyriana di House of the Dragon | il video è virale

(Di domenica 18 settembre 2022)conquista la platea (e) al The Tonight Snow mostrando di saper parlare in perfetto Alto Valyriano, lausata inof theda Daemon e Rhaenyra per comunicare tra loro. L’attore inglese, noto per aver interpretato l’Undicesimo Dottore in Doctor Who e il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown, è stato ilatore della serata al programma di. Durante la sua ospitata,ha mostrato a tutti il suo impeccabile accento valyriano, una sorta di dialetto arcaico (corrispondente al nostro latino) che veniva utilizzato in contesti formali. Con la sua spigliatezza, l’attore ha convinto i presenti su quanto fosse realmente nato per la parte ...

Fraaaaaaaaa58 : Tweet contro la gente che sbava per Matt Smith... tralasciando l'oggetto fascino che ha e che uno è libero di sbav… - Slytherinelle : RT @_sashabraus__: Matt Smith nel ruolo di Daemon è un grandissimo dono #HouseOfTheDragon - xhon3ypi3 : matt smith potrebbe calpestarmi e io lo ringrazierei - bracioIa : e aggiungo che spero matt smith diventi pelato - inmetamorphosi : ho preso i biglietti per la comicon a brussels vedrò matt smith ci rendiamo conto -

... disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones , ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy,, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans,...Dopo la vittoriosa spedizione contro il Nutrigranchi e il momentaneo rappacificamento con il fratello, Daemon Targaryen () guida Rhaenyra alla scoperta dei piaceri della città e della carne,... Matt Smith, star di House of the Dragon, è malato, cosa gli succede Al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Matt Smith ha dato prova di aver imparato al meglio l'alto valyriano per House of the Dragon.Conosciamo meglio uno dei personaggi principali del prequel de Il Trono di Spade - Game of Thrones, il più abile guerriero del tempo e protagonista di un amore incestuoso. Martin, la serie è ambientat ...