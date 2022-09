LIVE Spagna-Francia 14-5, Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: break degli iberici a metà primo quarto, francesi in difficoltà (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-7 Jaime Fernandez col piazzato (dopo essersi fatto rubare palla da Yabusele nell’azione precedente), altro +9 per la Spagna quando mancano 3’30” alla fine del primo quarto. 14-7 Yabusele accelera e va a schiacciare a due mani, reazione della Francia in uscita dal minuto di sospensione! 14-5 Canestro da due punti per Lorenzo Brown: la Nazionale di Sergio Scariolo accarezza la doppia cifra di vantaggio, time-out immediato di Vincent Collet! 12-5 Bomba di Jaime Fernandez: la Spagna continua a spingere sull’acceleratore tentando una mini-fuga! 9-5 Tap-in vincente di Tarpey, reazione della Francia! 9-3 Il numero 14 iberico segna entrambi i liberi a disposizione. Francia che ha già esaurito il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-7 Jaime Fernandez col piazzato (dopo essersi fatto rubare palla da Yabusele nell’azione precedente), altro +9 per laquando mancano 3’30” alla fine del. 14-7 Yabusele accelera e va a schiacciare a due mani, reazione dellain uscita dal minuto di sospensione! 14-5 Canestro da due punti per Lorenzo Brown: la Nazionale di Sergio Scariolo accarezza la doppia cifra di vantaggio, time-out immediato di Vincent Collet! 12-5 Bomba di Jaime Fernandez: lacontinua a spingere sull’acceleratore tentando una mini-fuga! 9-5 Tap-in vincente di Tarpey, reazione della! 9-3 Il numero 14 iberico segna entrambi i liberi a disposizione.che ha già esaurito il ...

