LIVE Moto2, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta vince su Canet e Fernandez, quinto Arbolino. 10mo posto per Vietti (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 13.18 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento settimana prossima per il GP di Giappone, nuovo importante round del Mondiale Moto2. Restate aggiornati su OA Sport, tra poco la MotoGP! 13.15 La classifica del Mondiale dopo Aragon. 1. Augusto Fernandez 214 2. Ai Ogura +8 3. Aron Canet +37 4. Celestino Vietti +53 13.13 Acosta è stato imbattibile oggi, pronto per confermarsi anche nei prossimi eventi. Lo spagnolo non ha avuto rivali, Canet e Fernandez si sono dovuti arrendere al campione del mondo in carica ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 13.18 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento settimana prossima per il GP di Giappone, nuovo importante round del Mondiale. Restate aggiornati su OA Sport, tra poco la MotoGP! 13.15 La classifica del Mondiale dopo. 1. Augusto214 2. Ai Ogura +8 3. Aron+37 4. Celestino+53 13.13è stato imbattibile oggi, pronto per confermarsi anche nei prossimi eventi. Lo spagnolo non ha avuto rivali,si sono dovuti arrendere al campione del mondo in carica ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Secondo successo della stagione per l'iridato 2021 della classe Moto3 - h… - motograndprixit : #Moto2 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Secondo successo della stagione per l'iridato 2021 della classe Moto3 - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AragonGP #Moto2 Vince #Acosta davanti a #Canet e #Fernandez! Quinto posto per #Arbolino autore di… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta al comando su Fernandez quarto posto per Arbolino - #Moto2 #Aragon… - infoitsport : GP Aragon, Moto2: la gara LIVE. In Moto3 vittoria di Guevara, 14° Foggia -