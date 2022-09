LIVE Fognini/Bolelli-Madaras/Göransson 7-6 3-0, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: break degli azzurri in avvio di secondo set (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS YMER DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MIKAEL YMER DI Coppa Davis 1-3 Game Svezia. Smash di Goransson a segno. Si salvano dunque gli svedesi. AD-40 Altra prima vincente del mancino scandinavo. 40-40 Servizio vincente Madaras. Si va ai vantaggi. 30-40 Volèe di rovescio vincente di Goransson. 15-40 Scappa via la risposta di rovescio di Fognini. 0-40 Tre palle del doppio break Italia. Aggressivi gli azzurri, che attaccano e raccolgono l’errore del mancino svedese. 0-30 Doppio fallo Madaras. 0-15 Ha preso ormai le misure ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIAS YMER DILADI SINNER-MIKAEL YMER DI1-3 Game. Smash di Goransson a segno. Si salvano dunque gli svedesi. AD-40 Altra prima vincente del mancino scandinavo. 40-40 Servizio vincente. Si va ai vantaggi. 30-40 Volèe di rovescio vincente di Goransson. 15-40 Scappa via la risposta di rovescio di. 0-40 Tre palle del doppio. Aggressivi gli, che attaccano e raccolgono l’errore del mancino svedese. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Ha preso ormai le misure ...

