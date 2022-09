Laver Cup 2022, Matteo Berrettini a Londra come riserva per Team Europe (Di domenica 18 settembre 2022) L’ufficialità arriva direttamente dal canale ufficiale dell’evento: Matteo Berrettini dal 23 al 25 settembre sarà a Londra per la Laver Cup 2022/2023 in qualità di riserva per il Team Europe. Ciò significa che in caso di forfait dell’ultima ora di uno dei sei convocati, il tennista romano potrebbe scendere in campo per il secondo anno di fila, dopo aver partecipato già nella scorsa edizione andata in scena a Boston. Per il Team World ci sarà invece Tommy Paul. Matteo Berrettini will represent Team Europe and Tommy Paul joins Team World as alternates for Laver Cup 2022. https://t.co/PQSPbklVhk ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) L’ufficialità arriva direttamente dal canale ufficiale dell’evento:dal 23 al 25 settembre sarà aper laCup/2023 in qualità diper il. Ciò significa che in caso di forfait dell’ultima ora di uno dei sei convocati, il tennista romano potrebbe scendere in campo per il secondo anno di fila, dopo aver partecipato già nella scorsa edizione andata in scena a Boston. Per ilWorld ci sarà invece Tommy Paul.will representand Tommy Paul joinsWorld as alternates forCup. https://t.co/PQSPbklVhk ...

WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - Eurosport_IT : Quel momento è arrivato e noi non siamo pronti. Roger Federer saluterà il tennis dopo la Laver Cup ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - sportface2016 : #LaverCup | Matteo #Berrettini convocato come riserva per #TeamEurope - Set_andthe_City : Alla festa per l'addio di Roger Federer, ci sarà (come alternate) anche Matteo Berrettini ???? Laver Cup 2022, Londr… -