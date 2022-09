Il Napoli batte il Milan 2-1 e vola in testa alla Serie A (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Con un'altra grande prova di forza, il Napoli riesce a piazzare un pesantissimo colpo battendo il Milan nel big match della 7 giornata di Serie A. A San Siro finisce 2-1 per gli azzurri grazie al gol di Simeone dopo il botta e risposta tra Politano e Giroud: la squadra di Spalletti (oggi squalificato) aggancia l'Atalanta in vetta alla classifica a 17 punti, mentre gli uomini di Pioli, fermati da una traversa nel finale e costretti a cadere per la prima volta in campionato, restano fermi a quota 14 insieme alla Lazio. Nella prima parte di gara sono i rossoneri che tentano di comandare le operazioni, creando al 13' una grande palla gol con Giroud che si libera in area e calcia di sinistro, Meret vola e devia la palla sulla ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Con un'altra grande prova di forza, ilriesce a piazzare un pesantissimo colpondo ilnel big match della 7 giornata diA. A San Siro finisce 2-1 per gli azzurri grazie al gol di Simeone dopo il botta e risposta tra Politano e Giroud: la squadra di Spalletti (oggi squalificato) aggancia l'Atalanta in vettaclassifica a 17 punti, mentre gli uomini di Pioli, fermati da una traversa nel finale e costretti a cadere per la prima volta in campionato, restano fermi a quota 14 insiemeLazio. Nella prima parte di gara sono i rossoneri che tentano di comandare le operazioni, creando al 13' una grande pgol con Giroud che si libera in area e calcia di sinistro, Merete devia la psulla ...

