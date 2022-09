Giovanna Civitillo non si contiene, la “scossa” le appartiene ancora – VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Una presenza indiscutibile, un gesto che non è passato inosservato. Giovanna Civitillo si sente più viva che mai. Tutti conosciamo chi è Giovanna Civitillo, la famosa napoletana è più di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 settembre 2022) Una presenza indiscutibile, un gesto che non è passato inosservato.si sente più viva che mai. Tutti conosciamo chi è, la famosa napoletana è più di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

davided81 : QUEEN GIOVANNA CIVITILLO #arenasuzuki - __Jandoo : @robepere È a un grado di separazione da Giovanna Civitillo! - _beingaunicorn_ : RT @Gaia_Mai_: Catt*l*n che se ne va alla Rai per presentare Sanremo ma si trova di fronte la muraglia costruita da Amadeus e Giovanna Civi… - bellafigadu : RT @Gaia_Mai_: Catt*l*n che se ne va alla Rai per presentare Sanremo ma si trova di fronte la muraglia costruita da Amadeus e Giovanna Civi… - DilettaXD : RT @Gaia_Mai_: Catt*l*n che se ne va alla Rai per presentare Sanremo ma si trova di fronte la muraglia costruita da Amadeus e Giovanna Civi… -