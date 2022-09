Gerogia | Kvaratskhelia convocato in Nazionale

(Di domenica 18 settembre 2022) Cresce il numero dei convocati azzurri per le rispettive Nazionali nella sosta prevista in queste settimane. Dopo i cinque convocati da Mancini, arriva la chiamata anche perIl ct della Georgia Willy Sagnol ha diramato le convocazioni per le prossime sfide di Nations League contro Macedonia del Nord e Gibilterra. Tra i convocati georgiano anche l’attaccante del Napoli e stella dellaKhvicha. Di seguito l’elenco completo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????? ??????? (@nakrebi) L'articolo ilNapolista.

Napoli è in visibilio per Kvaratskhelia, il nuovo fenomeno partenopeo: arriva dalla Georgia pronto a portare una rivoluzione piena di fantasia nella nostra Serie A. Il dribbling è il pezzo forte di Kv ...Tanto per cominciare, il belga e il georgiano sono nati entrambi nel 2001, ed entrambi hanno considerato il passaggio in Serie A un passo avanti rispetto a dove giocavano prima (rispettivamente in ...