Gazzetta: Napoli favorito sul Milan, l’assenza di Leao pesa più di quella di Osimhen (Di domenica 18 settembre 2022) Milan-Napoli vista dalla Gazzetta che vede il Napoli favorito: Pensiamo che nel Milan l’assenza di Leao sarà più penalizzante della rinuncia obbligata a Osimhen, infortunato, nel Napoli ed è per questo che Spalletti ci sembra favorito. Il dato degli expcted goals (xG), dei gol attesi, puntella l’impressione. Rigori esclusi, il Napoli produce 2,1 xG a incontro, il Milan 1,32 xG. Uno scostamento minimo e teorico, perché i gol attesi non equivalgono alle reti segnate. Sono una proiezione, non la realtà. Uno 0-0 però ci stupirebbe, non sarebbe in linea con l’alto tasso di euro-giochismo di Pioli e Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022)vista dallache vede il: Pensiamo che neldisarà più penalizzante della rinuncia obbligata a, infortunato, neled è per questo che Spalletti ci sembra. Il dato degli expcted goals (xG), dei gol attesi, puntella l’impressione. Rigori esclusi, ilproduce 2,1 xG a incontro, il1,32 xG. Uno scostamento minimo e teorico, perché i gol attesi non equivalgono alle reti segnate. Sono una proiezione, non la realtà. Uno 0-0 però ci stupirebbe, non sarebbe in linea con l’alto tasso di euro-giochismo di Pioli e Spalletti. L'articolo ilsta.

napolista : Gazzetta: Napoli favorito sul Milan, l’assenza di Leao pesa più di quella di Osimhen Rigori esclusi, il Napoli pro… - milansette : Gazzetta - Senza Leao, contro il Napoli tocca a... Theo: il francese è già leader in campo e fuori #acmilan… - sportli26181512 : Gazzetta - Senza Leao, contro il Napoli tocca a... Theo: il francese è già leader in campo e fuori: Senza Leao, Ste… - MilanNewsit : Gazzetta - Senza Leao, contro il Napoli tocca a... Theo: il francese è già leader in campo e fuori - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Milan-Napoli: 'Belle d'Italia' -