Elezioni: Calenda, 'Richetti? Le verifiche si fanno in tribunale' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Le donne vittime di stalking o molestie devono denunciare, è importante. Penso che una cosa diversa è fare interviste con accuse anonime, senza denunce, senza dare alla persona in questione la possibilità di difendersi. Le verifiche le voglio in tribunale. Quando è lesa l'onorabilità di un uomo, come di una donna, e ci sono dubbi, si verifica in tribunale". Lo ha detto Carlo Calenda parlando, a Mezz'ora in più, del caso Richetti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Le donne vittime di stalking o molestie devono denunciare, è importante. Penso che una cosa diversa è fare interviste con accuse anonime, senza denunce, senza dare alla persona in questione la possibilità di difendersi. Lele voglio in. Quando è lesa l'onorabilità di un uomo, come di una donna, e ci sono dubbi, si verifica in". Lo ha detto Carloparlando, a Mezz'ora in più, del caso

fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - fattoquotidiano : Elezioni: Calenda firma patto con Cna, poi scopre che lo ha fatto anche Salvini e richiede il foglio indietro – Vid… - MariaAversano1 : RT @AdrianoSalis: Al peggio non c’è limite! Vedo a @Mezzorainpiu @RaiTre che nell’ultima puntata prima delle elezioni @AnnunziataLuRai invi… - IlCircoMediatic : @Mezzorainpiu @CarloCalenda @RaiTre È ufficiale, dopo le elezioni faranno fronte con @pdnetwork e @Mov5Stelle #dajecarlo #Calenda -