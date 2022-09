E’ apparso più volte in sovraimpressione | la notizia che riguarda Antonella Clerici

Leggi su sologossip

(Di domenica 18 settembre 2022) Lache stiamo per darviproprio: avete visto anche voi cosa appare in? Incredibile. Se per il ritorno di Alfonso Signorini col GF Vip e di Uomini e donne dobbiamo aspettare ancora un altro po’, quello diè stato letteralmente immediato. Ritornata dalle vacanze, trascorse insieme a Maelle L'articolo ènella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.