Disastro Pd: il bus elettrico di Letta sconfitto da un fulmine (Di domenica 18 settembre 2022) Una campagna elettorale a tutti gli effetti elettrizzante per il Pd. A pochi giorni dal voto politico del 25 settembre, il movimento di Enrico Letta ha deciso di girare l'Italia, da nord a sud, con un bus elettrico del 2011. Una scelta che, almeno secondo la dirigenza dem, avrebbe dovuto sensibilizzare la popolazione ad abbandonare i veicoli diesel e benzina, proprio per abbracciare il full electric. Nonostante tutto, i presupposti paiono essersi discostati radicalmente dalla realtà: questa scelta ha rappresentato l'impossibilità, la scomodità, il disagio che potrebbe causare l'utilizzo di una macchina elettrica. Le scomodità di un motore elettrico Grazie ad un servizio offerto dal programma televisivo PiazzaPulita, Corrado Formigli ha sapientemente dimostrato tutte le difficoltà esistenti nella regolare circolazione di un veicolo del ...

