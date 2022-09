DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2022 LIVE: Bastianini vince, cade Quartararo. Bagnaia a -10 in classifica: “Mi sono accontentato” (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA VIDEO: LA CADUTA DI FABIO Quartararo QUANDO LA PROSSIMA GARA: PROGRAMMA E ORARI GP GIAPPONE 2022 A MOTEGI LA CRONACA DELLA GARA LA classifica DEL MONDIALE MotoGP FRANCESCO Bagnaia: “Bastianini AVEVA PIÙ TRAZIONE, MI sono accontentato” 14.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo da Federico Militello. 14.56 Bastianini quest’anno ha vinto quattro gare, ma è anche caduto quattro volte, finendo anche due volte 10° e due 11°. E’ un pilota da all-in: tutto o niente. 14.54 Cinque gare al termine del Mondiale, ora la lunga trasferta in Asia e Oceania tra Giappone, Australia, Malesia e Thailandia. Poi ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA VIDEO: LA CADUTA DI FABIOQUANDO LA PROSSIMA GARA: PROGRAMMA E ORARI GP GIAPPONEA MOTEGI LA CRONACA DELLA GARA LADEL MONDIALEFRANCESCO: “AVEVA PIÙ TRAZIONE, MI” 14.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo da Federico Militello. 14.56quest’anno ha vinto quattro gare, ma è anche caduto quattro volte, finendo anche due volte 10° e due 11°. E’ un pilota da all-in: tutto o niente. 14.54 Cinque gare al termine del Mondiale, ora la lunga trasferta in Asia e Oceania tra Giappone, Australia, Malesia e Thailandia. Poi ...

