Crollo Inter, Handanovic si sfoga: “Non sono un problema per l’Inter!” (Di domenica 18 settembre 2022) La terza sconfitta nelle prime 7 giornate ha aperto di fatto una vera e propria crisi in casa Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi, passati in vantaggio ad inizio gara grazie ad una punizione di Nicolò Barella, sono stati ripresi e ribaltati dalla super-Udinese di Andrea Sottil, attualmente capolista e reduce da ben 5 successi consecutivi. Fortemente sotto accusa, in casa neroblu, soprattutto le scelte fatte da mister Inzaghi e la gestione degli uomini, con addirittura 2 cambi effettuati nel primo terzo di gara per rimpiazzare Bastoni e Mkhitaryan poiché ammoniti. Handanovic Udinese Inter Nel post-partita, il portiere nerazzurro e capitano Samir Handanovic, si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Bisogna fare i complimenti all’Udinese che ha ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) La terza sconfitta nelle prime 7 giornate ha aperto di fatto una vera e propria crisi in casa. I ragazzi di Simone Inzaghi, passati in vantaggio ad inizio gara grazie ad una punizione di Nicolò Barella,stati ripresi e ribaltati dalla super-Udinese di Andrea Sottil, attualmente capolista e reduce da ben 5 successi consecutivi. Fortemente sotto accusa, in casa neroblu, soprattutto le scelte fatte da mister Inzaghi e la gestione degli uomini, con addirittura 2 cambi effettuati nel primo terzo di gara per rimpiazzare Bastoni e Mkhitaryan poiché ammoniti.UdineseNel post-partita, il portiere nerazzurro e capitano Samir, si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Bisogna fare i complimenti all’Udinese che ha ...

