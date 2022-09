Coppa Davis 2022, Italia-Svezia 1-1: un Sinner irriconoscibile cede a Ymer e perde l’imbattibilità (Di domenica 18 settembre 2022) Nel secondo singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022, Jannik Sinner viene sconfitto a sorpresa da Mikael Ymer. Prestazione da dimenticare per il 21enne Italiano, che si arrende con il punteggio di 4-6 6-3 3-6 dopo 2h24? e perde la sua imbattibilità nella competizione con la maglia degli azzurri. Poco male visto che qualificazione alle Finals di Magala e primo posto del girone erano già ipotecati; fatto sta che perdere non fa mai piacere, specialmente quando c’è una differenza abissale tra i due giocatori e dopo una prestazione così sotto le potenzialità di Sinner. A decidere il confronto sarà dunque il doppio, ultimo match della settimana presso ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Nel secondo singolare di, terza ed ultima gara della fase a gironi della, Jannikviene sconfitto a sorpresa da Mikael. Prestazione da dimenticare per il 21enneno, che si arrende con il punteggio di 4-6 6-3 3-6 dopo 2h24? ela sua imbattibilità nella competizione con la maglia degli azzurri. Poco male visto che qualificazione alle Finals di Magala e primo posto del girone erano già ipotecati; fatto sta chere non fa mai piacere, specialmente quando c’è una differenza abissale tra i due giocatori e dopo una prestazione così sotto le potenzialità di. A decidere il confronto sarà dunque il doppio, ultimo match della settimana presso ...

