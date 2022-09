Ciclismo: Italia d’oro nella cronometro donne under 23. Grazie alla toscana Vittoria Grazzini (Di domenica 18 settembre 2022) - Subito un oro nella prima gara della rassegna australiana Grazie a Vittoria GUAZZINI, che per la prima volta nella storia permette alla Nazionale di conquistare il titolo iridato nella cronometro donne under 23. Il programma non prevede ancora una gara indipendente ma una speciale nella prova elite, e l'azzurra si piazza quarta assoluta a 9" dal podio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 settembre 2022) - Subito un oroprima gara della rassegna australianaGUAZZINI, che per la prima voltastoria permetteNazionale di conquistare il titolo iridato23. Il programma non prevede ancora una gara indipendente ma una specialeprova elite, e l'azzurra si piazza quarta assoluta a 9" dal podio L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ciclismo: Italia d’oro nella cronometro donne under 23. Grazie alla toscana Vittoria Grazzini - Quotidianinet : Medagliere Mondiali ciclismo 2022: risultati e podi. Italia seconda con l’oro di Vittoria Guazzini - 24Trends_Italia : 1. Ornella Vanoni - 200mille+ 2. Gianluca Grignani - 100mille+ 3. Leroy Gomez - 100mille+ 4. Umberto_balsamo - 50mi… - zazoomblog : Medagliere Mondiali ciclismo 2022: risultati e podi. Italia seconda con l’oro di Vittoria Guazzini - #Medagliere… - gcnItalia : Come sentirsi più sicuri in bici? Se avete appena iniziato ad andare in bici questo video vi aiuterà a sentirvi pi… -