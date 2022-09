Atletico – Real Madrid | LaLiga Santander: Uno contro uno tra Atltico-Real Madrid: valutazione e commenti dal vivo (Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-18 21:45:40 Il web è in subbuglio: Ancelotti usa i suoi migliori undici con l’unica assenza di Benzema. Per sostituire Karim, tira di nuovo Rodrigoche è consolidato nel tridente d’attacco a fianco Vinicio e Valverde. L’allenatore mette insieme il suo centrocampista “titolo completo” per il derby e anche la sua difesa di gala con il ritorno di Militare al centro della parte posteriore. Due grandi interventi. La prima su un tiro potente e stretto di Griezmann e la seconda su un tiro di Carrasco. Difensivamente impeccabile. Solido, veloce e attento. Tiene bene Carrasco. Molto deciso nei primi minuti in cui l’Atlético spinge. Come Militao, molto solido nei momenti in cui ha dovuto sopportare l’acquazzone. Perde il segno di Felipe alla prima occasione dell’Atltico ed è già ammonito dopo un contrasto su Llorente. Giocare con molta personalità. Inchioda ... Leggi su justcalcio (Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-18 21:45:40 Il web è in subbuglio: Ancelotti usa i suoi migliori undici con l’unica assenza di Benzema. Per sostituire Karim, tira di nuovo Rodrigoche è consolidato nel tridente d’attacco a fianco Vinicio e Valverde. L’allenatore mette insieme il suo centrocampista “titolo completo” per il derby e anche la sua difesa di gala con il ritorno di Militare al centro della parte posteriore. Due grandi interventi. La prima su un tiro potente e stretto di Griezmann e la seconda su un tiro di Carrasco. Difensivamente impeccabile. Solido, veloce e attento. Tiene bene Carrasco. Molto deciso nei primi minuti in cui l’Atlético spinge. Come Militao, molto solido nei momenti in cui ha dovuto sopportare l’acquazzone. Perde il segno di Felipe alla prima occasione dell’ed è già ammonito dopo un contrasto su Llorente. Giocare con molta personalità. Inchioda ...

