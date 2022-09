Volley femminile, i numeri di maglia dell’Italia per i Mondiali. Sylla capitana col 17, a Egonu il 18 (Di sabato 17 settembre 2022) L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali 2022 di Volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa e vincitrici dell’ultima Nations League sono tra le grandi favorite della vigilia e puntano a migliorare la medaglia d’argento conquistata quattro anni fa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma non mancherà una concorrenza di lusso guidata da Serbia, USA, Brasile, Giappone, Cina. Miriam Sylla sarà la capitana del gruppo e indosserà la maglia numero 17. La stella è Paola Egonu, opposto con il numero 18. Di seguito i numeri di maglia dell’Italia ai Mondiali 2022 di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) L’Italia punta a essere grande protagonista ai2022 di, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa e vincitrici dell’ultima Nations League sono tra le grandi favorite della vigilia e puntano a migliorare la medaglia d’argento conquistata quattro anni fa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma non mancherà una concorrenza di lusso guidata da Serbia, USA, Brasile, Giappone, Cina. Miriamsarà ladel gruppo e indosserà lanumero 17. La stella è Paola, opposto con il numero 18. Di seguito idiai2022 di ...

sportli26181512 : Volley, le 14 convocate dell'Italia per i Mondiali: Sono stati ufficializzati i nomi delle 14 giocatrici che, dal 2… - VeroVolleyMonza : ???? ???????????????? ???????? Alessia e Myriam convocate per il Mondiale femminile di volley ?? In bocca al lupo ragazze! ??????… - siena_mimmo : La Flv Cerignola Si Prepara Per La B2 Femminile di Volley Intervista a Michele Drago 1.parte.. - Eurosport_IT : Sorteggiati i gironi di Champions League di pallavolo ?? femminile: Conegliano e Monza ??, Novara ?? #CEV |… - magdaostrowskaa : RT @ale_garotta: Si è svolto oggi a Bruxelles il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions league maschile e femminile: sarà a… -