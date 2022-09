Ultime Notizie – Energia, Meloni: "Scenario cambiato, modificare Pnnr per far fronte a problema" (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Mi pare che diverse nazioni in Europa stiano prendendo in considerazione questa ipotesi di modifiche i piani del Pnrr che sono stati scritti dai governi sulla base di condizioni diverse, siamo in uno Scenario nuovo. Ovviamente non riguarda i progetti che sono già partiti, le cose che si stanno già facendo, ma tra le risorse che noi dobbiamo ancora cominciare a spendere, capire se il tema dell’approvvigionamento energetico che è una grande problema oggi ma anche una grande occasione, verificare se qualche risorsa può servire ad incrementare quell’obiettivo. Non mi sembra di dire nulla di strano, concordandolo con la Commissione Europea”. Lo sottolinea la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Adnkronos, Gianmarco Chiocci, alla festa Aepi. ”Il ministero del Made in Italy, ovvero della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Mi pare che diverse nazioni in Europa stiano prendendo in considerazione questa ipotesi di modifiche i piani del Pnrr che sono stati scritti dai governi sulla base di condizioni diverse, siamo in unonuovo. Ovviamente non riguarda i progetti che sono già partiti, le cose che si stanno già facendo, ma tra le risorse che noi dobbiamo ancora cominciare a spendere, capire se il tema dell’approvvigionamento energetico che è una grandeoggi ma anche una grande occasione, verificare se qualche risorsa può servire ad incrementare quell’obiettivo. Non mi sembra di dire nulla di strano, concordandolo con la Commissione Europea”. Lo sottolinea la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervistata dal direttore di Adnkronos, Gianmarco Chiocci, alla festa Aepi. ”Il ministero del Made in Italy, ovvero della ...

