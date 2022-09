Travaglio a La7: “Draghi ha detto no al secondo mandato. Imbarazzante per le gemelle Kessler del centro, cioè Renzi e Calenda” (Di sabato 17 settembre 2022) “Oggi è venuto meno Draghi come possibile candidato per il bis. E questo non solo è Imbarazzante per le gemelle Kessler del centro, cioè Renzi e Calenda, ma anche per Letta, che ha sempre detto di non aspirare alla presidenza del Consiglio, perché lui è il portatore sano dell’agenda Draghi e quindi nel suo sottinteso c’era sempre il fatto che Draghi potesse tornare. Quindi, questi signori dovranno trovarsi un altro premier. Questa sicuramente non è una bella giornata per loro”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la conferenza stampa tenuta da Mario Draghi, che ha annunciato il suo no a un secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) “Oggi è venuto menocome possibile candidato per il bis. E questo non solo èper ledel, ma anche per Letta, che ha sempredi non aspirare alla presidenza del Consiglio, perché lui è il portatore sano dell’agendae quindi nel suo sottinteso c’era sempre il fatto chepotesse tornare. Quindi, questi signori dovranno trovarsi un altro premier. Questa sicuramente non è una bella giornata per loro”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, commenta la conferenza stampa tenuta da Mario, che ha annunciato il suo no a un...

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio: 'Non è obbligatorio stare nella NATO a 90 gradi, appecoronati al presidente americano' - La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio: 'Orban mi fa orrore, ma arrivare a dichiarare che l'Ungheria non è più una democrazia… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Meloni è stata costruita da quelli che hanno sparato a zero contro il Conte Due per un anno e mez… - Msimona69 : RT @fattoquotidiano: Travaglio a La7: “Draghi ha detto no al secondo mandato. Imbarazzante per le gemelle Kessler del centro, cioè Renzi e… - GigiAdinolfi : RT @ErmannoKilgore: Travaglio: 'Avete voluto la Meloni? Ciucciatevela!' -