Smalling: la Roma e Mourinho per superare una delusione... Mondiale (Di sabato 17 settembre 2022) Miglior difensore della scorsa Conference League, miglior giocatore della finale di Tirana, con premio ritirato all'Olimpico qualche giorno fa prima della partita contro l'Helsinki: oltre all'Italia, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Miglior difensore della scorsa Conference League, miglior giocatore della finale di Tirana, con premio ritirato all'Olimpico qualche giorno fa prima della partita contro l'Helsinki: oltre all'Italia, ...

sportli26181512 : Smalling: la Roma e Mourinho per superare una delusione... Mondiale: Smalling: la Roma e Mourinho per superare una… - Gazzetta_it : Smalling: la Roma e Mourinho per superare una delusione... Mondiale - TuttoASRoma : Smalling e Abraham dall’inizio, in attacco voglia di “Fab Four” - siamo_la_Roma : ??? Verso la sfida con l'#Atalanta ?? #Mou pronto al ritorno dei #FabFour ?? Le scelte di formazione per la gara di… - bruttisporchica : @curvastone Se la Roma prende quelli esperti, li chiamate bolliti...#smalling, #matic, #wijnaldum .. -