Serie B 2022/2023, un Bari cinico vince a Cagliari: Cheddira ancora decisivo (Di sabato 17 settembre 2022) Vittoria pesantissima del Bari, che nella sesta giornata della Serie B 2022/2023 sbanca la Unipol Domus Arena di Cagliari vincendo per 1-0 e salendo così al quarto posto provvisorio in classifica, unica squadra ancora imbattuta del campionato cadetto. Una prestazione di grande sofferenza e cinismo da parte dei pugliesi, che hanno ancora una volta in Cheddira l’uomo in più capace di determinare il risultato. Il Cagliari invece è apparso volenteroso ma anche poco preciso negli ultimi 20 metri. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – Dopo i primi minuti piuttosto vivaci, il primo tempo si sviluppa su ritmi molto bassi complice anche il caldo sempre presente in Sardegna. Lo spettacolo latita, con alcune occasioni ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Vittoria pesantissima del, che nella sesta giornata dellasbanca la Unipol Domus Arena dindo per 1-0 e salendo così al quarto posto provvisorio in classifica, unica squadraimbattuta del campionato cadetto. Una prestazione di grande sofferenza e cinismo da parte dei pugliesi, che hannouna volta inl’uomo in più capace di determinare il risultato. Ilinvece è apparso volenteroso ma anche poco preciso negli ultimi 20 metri. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – Dopo i primi minuti piuttosto vivaci, il primo tempo si sviluppa su ritmi molto bassi complice anche il caldo sempre presente in Sardegna. Lo spettacolo latita, con alcune occasioni ...

