Putin: "Vogliamo la pace il prima possibile, ma Kiev non vuole negoziare" (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – Vladimir Putin parla in modo esplicito di pace. Di fine del conflitto in Ucraina, per lo meno, come riporta l'Ansa. Putin e la pace: "Kiev rifiuta i negoziati" Dopo le difficoltà delle ultime settimane, Putin parla di pace. Non si sa quanto sia dipendente dalla situazione, ma è abbastanza irrealistico pensare che il leader del Cremlino si sia ridimensionato alle prime difficoltà tecniche. Anche perché, dopo i richiami alla fine del conflitto, il presidente russo ribadisce la necessità di "non avere fretta" (ovviamente, non possiamo sapere quanto sia un'affermazione puramente estetica o meno) e accusa l'Ucraina di non volerne sapere. Citato da Interfax, Putin sostiene quindi di voler far finire la guerra in Ucraina "il prima possibile", ma Kiev "rifiuta i negoziati".

