Perde il controllo della Lancia Y e sfonda la balaustra | morto 21enne

(Di sabato 17 settembre 2022) Incidente mortale questa notte a Castellaneta , in provincia di Taranto, nei pressistazione in via Aldo Moro. Un ragazzo di 21 anni, Raffaele Laera , poco dopo la mezzanotte, si è ribaltato con ...

Incidente mortale questa notte a Castellaneta , in provincia di Taranto, nei pressi della stazione in via Aldo Moro. Un ragazzo di 21 anni, Raffaele Laera , poco dopo la mezzanotte, si è ribaltato con ...