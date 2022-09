Milan-Napoli, Pioli: “Sarà una sfida scudetto, dovremo essere compatti e giocare da squadra” (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro il Napoli. In primo luogo l’allenatore ha fatto riferimento alla partita di domani, con un focus particolare agli avversari e all’atteggiamento da avere in campo: “La carica dei nostri tifosi è al massimo livello e noi prendiamo tantissime energie da loro, condiziona molto il nostro modo di giocare. Il sostegno del pubblico Sarà fondamentale a maggior ragione in una partita difficile come quella di domani. Affrontiamo una squadra di qualità, esperienza e in forma, ma anche noi lo siamo. Dovremmo esser bravi a giocare da squadra, ben compatti e senza pensare alle assenze”. Poi aggiunge: ““Sarà importantissimo ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro il. In primo luogo l’allenatore ha fatto riferimento alla partita di domani, con un focus particolare agli avversari e all’atteggiamento da avere in campo: “La carica dei nostri tifosi è al massimo livello e noi prendiamo tantissime energie da loro, condiziona molto il nostro modo di. Il sostegno del pubblicofondamentale a maggior ragione in una partita difficile come quella di domani. Affrontiamo unadi qualità, esperienza e in forma, ma anche noi lo siamo. Dovremmo esser bravi ada, bene senza pensare alle assenze”. Poi aggiunge: ““importantissimo ...

