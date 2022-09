Marche, Protezione civile e Meteo rispondono alle polemiche sull’allerta: in poche ore la pioggia di mesi (Di sabato 17 settembre 2022) Marche, il day after che segue i violenti nubifragi che hanno scatenato furiose inondazioni lasciano sul terreno di detriti e fango disperazione e sgomento. Al momento, il drammatico bilancio si aggiorna a 11 vittime, 2 dispersi, 38 feriti, di cui uno grave, e centinaia di sfollati. I vigili del fuoco, infatti, hanno individuato il corpo di una delle tre persone che mancano ancora all’appello – che dovrebbe essere quello di un uomo, che i soccorritori hanno individuato nella zona di Serra dei Conti – dopo l’alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nella serata di giovedì. Alluvione nelle Marche: uno “tsunami” improvviso Una bomba d’acqua, quella che si è abbattuta sulle Marche, che ha devastato parte delle province di Pesaro Urbino e Ancona, dall’entroterra fino alla costa. Un’apocalisse che fra diluvio, esondazione e fango, con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022), il day after che segue i violenti nubifragi che hanno scatenato furiose inondazioni lasciano sul terreno di detriti e fango disperazione e sgomento. Al momento, il drammatico bilancio si aggiorna a 11 vittime, 2 dispersi, 38 feriti, di cui uno grave, e centinaia di sfollati. I vigili del fuoco, infatti, hanno individuato il corpo di una delle tre persone che mancano ancora all’appello – che dovrebbe essere quello di un uomo, che i soccorritori hanno individuato nella zona di Serra dei Conti – dopo l’alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nella serata di giovedì. Alluvione nelle: uno “tsunami” improvviso Una bomba d’acqua, quella che si è abbattuta sulle, che ha devastato parte delle province di Pesaro Urbino e Ancona, dall’entroterra fino alla costa. Un’apocalisse che fra diluvio, esondazione e fango, con ...

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - pdnetwork : “Vicini alle famiglie delle vittime, nelle #Marche sospendiamo la campagna elettorale. Grazie a Comuni, Protezione… - sbonaccini : VICINI ALLE MARCHE E ALLE POPOLAZIONI COLPITE Una colonna mobile della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, part… - SecolodItalia1 : Marche, Protezione civile e Meteo rispondono alle polemiche sull’allerta: in poche ore la pioggia di mesi… - _saslo : RT @giovannigostoli: Le buone pratiche di protezione civile della campagna @iononrischio. Cosa fare in caso di alluvione: prima, durante e… -