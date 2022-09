Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - iconanews : Maltempo: sindaco Senigallia,state a casa e salite ai piani alti - News24_it : Maltempo: sindaco Senigallia,state a casa e salite ai piani alti - TgrRai : RT @TgrRaiAbruzzo: Venti forti sulla costa. A Pescara chiusi parchi e giardini. Ordinanza del sindaco. -

Agenzia ANSA

... che da alcune ore ha diramato ildi Senigallia, Massimo Olivetti, alla sua popolazione a causa dell'allerta gialla diramata dalla Protezione civile sul fronte. "La pioggia e il ...... ma è probabile che vengano adottati atti relativi all'emergenzadi questi giorni. 'Speriamo che l'acqua si abbassi ancora - il commento deldi Barbara Marco Pasqualini - , oggi ... Maltempo: sindaco Senigallia,state a casa e salite ai piani alti - Ultima Ora «Troppe promesse non mantenute sulla messa in sicurezza del fiume Misa». A parlare al Messaggero dopo la devastante alluvione che ha colpito le Marche causando più di 10 ...L'ordinanza: ''Lasciate i piano terra e salite ai piani superiori, non sostate sotto piante o stabili pericolanti e se potete restate in casa''. Stadio della Roma, gli eredi dei terreni espropriati ne ...