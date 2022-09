LIVE Serie B: Parma subito in vantaggio, il Como rimonta la Spal con doppietta di Cutrone. Avanti la Reggina e il Frosinone, Cagliari-Bari 0-0 (Di sabato 17 settembre 2022) Il successo del Brescia nel finale contro il Benevento ha aperto la sesta giornata di Serie B, che continua oggi con sette partite. Sono ben... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Il successo del Brescia nel finale contro il Benevento ha aperto la sesta giornata diB, che continua oggi con sette partite. Sono ben...

juventusfc : Il primo drop è live! Assicurati un pacchetto Gold, Silver o Bronze: ognuno di loro può darti la possibilità di ot… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Allegri: 'Sono qui ma che spiegazioni devo dare dopo due ko in Champions?' - internewsit : LIVE - Inter-Pomigliano Femminile 3-0: secondo tempo e tripletta di Polli! - - TuttoVenezia : LIVE SERIE B - #Venezia-#Pisa (1-1), secondo giallo per #Ionita, ospiti in dieci - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: raddoppia la Reggina, pareggia la SPAL -