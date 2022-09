Interventi di soccorso tecnico causa maltempo nel Salernitano (VIDEO) (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Nella notte fra il 16 e 17 settembre 2022 il comune di Salerno, Battipaglia Pontecagnano e Eboli sono stati colpiti da diverse bombe d’acqua che hanno provocato danni a strutture manufatti e patrimonio Arboreo. Il Comando Vigili del Fuoco di Salerno, nella notte ha effettuato 55 Interventi per ripristinare la viabilità ordinaria e per la messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica privata incolumità. Intervento notevole si è manifestato in via Mar Ionio nel comune di Pontecagnano, dove stanotte alle tre, una tromba d’aria ha divelto i tetti di alcune strutture balneari e civili. Stanno lavorando i vigili del fuoco e le autorità locali per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità. In questo momento tutte le squadre operative sono impegnate in Interventi di soccorso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Nella notte fra il 16 e 17 settembre 2022 il comune di Salerno, Battipaglia Pontecagnano e Eboli sono stati colpiti da diverse bombe d’acqua che hanno provocato danni a strutture manufatti e patrimonio Arboreo. Il Comando Vigili del Fuoco di Salerno, nella notte ha effettuato 55per ripristinare la viabilità ordinaria e per la messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica privata incolumità. Intervento notevole si è manifestato in via Mar Ionio nel comune di Pontecagnano, dove stanotte alle tre, una tromba d’aria ha divelto i tetti di alcune strutture balneari e civili. Stanno lavorando i vigili del fuoco e le autorità locali per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità. In questo momento tutte le squadre operative sono impegnate indi...

