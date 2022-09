Il Sassuolo segna all'ultimo minuto e batte 1-0 il Torino (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Un gol di Alvarez all'ultimo respiro regala al Sassuolo un successo pesantissimo in casa del Torino. I neroverdi passano 1-0 al 93' grazie alla prima rete in serie A del 21enne uruguaiano, entrato da appena cinque minuti, al termine di una partita equilibrata e non particolarmente emozionante, con un gol tolto dal Var ai granata (fuorigioco di Vlasic) e un miracolo di Milinkovic su un tentativo di Frattesi nel primo tempo. FINALE #TorinoSassuolo 0?-1? Vittoria pazzesca dei neroverdi a Torino con una gran rete di Agustin Alvarez allo scadere!!!! Bravi ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! #ForzaSasol pic.twitter.com/eEGvAIer4i — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) September 17, 2022 Con questo successo la squadra di Dionisi sale a 9 punti in ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Un gol di Alvarez all'respiro regala alun successo pesantissimo in casa del. I neroverdi passano 1-0 al 93' grazie alla prima rete in serie A del 21enne uruguaiano, entrato da appena cinque minuti, al termine di una partita equilibrata e non particolarmente emozionante, con un gol tolto dal Var ai granata (fuorigioco di Vlasic) e un miracolo di Milinkovic su un tentativo di Frattesi nel primo tempo. FINALE #0?-1? Vittoria pazzesca dei neroverdi acon una gran rete di Agustin Alvarez allo scadere!!!! Bravi ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! #ForzaSasol pic.twitter.com/eEGvAIer4i — U.S.(@US) September 17, 2022 Con questo successo la squadra di Dionisi sale a 9 punti in ...

fragrassi98 : RT @Erniaimperator2: Il Sassuolo quest'anno non segna manco con le mani Mai visto un downgrade così grande in fase offensiva - manidaneonato : RT @Erniaimperator2: Il Sassuolo quest'anno non segna manco con le mani Mai visto un downgrade così grande in fase offensiva - peppismo : RT @Erniaimperator2: Il Sassuolo quest'anno non segna manco con le mani Mai visto un downgrade così grande in fase offensiva - iltoroaddosso : Finisce 0-1 #TorinoSassuolo. Un #Torino scialbo si fa sorprendere da un #Sassuolo che tiene bene il campo e segna i… - internewsit : Torino-Sassuolo 0-1, Alvarez allo scadere! Segna Lazaro ma il VAR lo annulla - -