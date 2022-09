Il più bel ritratto della regina Elisabetta (Di sabato 17 settembre 2022) Il più bel quadro di Pietro Annigoni è il ritratto della regina Elisabetta, il più brutto quadro di Lucian Freud è il ritratto della regina Elisabetta. Che strano. Se guardo l’opera omnia di entrambi, direi che l’inglese supera nettamente l’italiano, checché ne dicesse Bernard Berenson (“Pietro Annigoni è il più grande pittore di questo secolo”). Cosa può essere successo? Avanzo alcune ipotesi. Il ritratto annigoniano fu un incontro fra due giovani (lei curiosa, lui incantato), quello freudiano una seccatura di due vecchi (lei perplessa, lui autocentrato). Annigoni voleva fare bella figura con la regina, Freud voleva far fare brutta figura alla regina (la scelta di una tela piccolissima dimostra che, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) Il più bel quadro di Pietro Annigoni è il, il più brutto quadro di Lucian Freud è il. Che strano. Se guardo l’opera omnia di entrambi, direi che l’inglese supera nettamente l’italiano, checché ne dicesse Bernard Berenson (“Pietro Annigoni è il più grande pittore di questo secolo”). Cosa può essere successo? Avanzo alcune ipotesi. Ilannigoniano fu un incontro fra due giovani (lei curiosa, lui incantato), quello freudiano una seccatura di due vecchi (lei perplessa, lui autocentrato). Annigoni voleva fare bella figura con la, Freud voleva far fare brutta figura alla(la scelta di una tela piccolissima dimostra che, ...

