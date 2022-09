(Di sabato 17 settembre 2022) Dopo la brutta prestazione in Turchia, inlaè sempre più. I ragazzi di Italiano, dopo il 3 a 0 rimediato contro il Basaksehir , tornano ad allenarsi in vista della sfida ...

LaMadreBadessa : RT @leggoit: #Fiorentina, alta tensione in casa viola. «#Biraghi ti devi svegliare» e il capitano risponde al tifoso: «Devi stare muto» htt… - leggoit : #Fiorentina, alta tensione in casa viola. «#Biraghi ti devi svegliare» e il capitano risponde al tifoso: «Devi star… - MetalMetthiu78 : RT @FiorentinaZone: La #Fiorentina segue attentamente #Isaksen del #Midtjylland. La società Viola ha già fatto un’offerta concreta molto al… - FiorentinaZone : La #Fiorentina segue attentamente #Isaksen del #Midtjylland. La società Viola ha già fatto un’offerta concreta molt… - martiverre : io propongo Firenze a vedere la città e la Fiorentina e poi dopo sai una bella fiorentina alta 4 dita ??… -

leggo.it

Dopo la brutta prestazione in Turchia, in casala tensione è sempre più. I ragazzi di Italiano, dopo il 3 a 0 rimediato contro il Basaksehir , tornano ad allenarsi in vista della sfida contro il Verona. Ma i nervi sono tesissimi. E ...Andrea Sottil cerca di tenerela tensione. L'Udinese è la grande sorpresa di questo avvio di stagione, alla Dacia Arena sono cadutee Roma e domani arrivano i nerazzurri. "Stiamo ... Fiorentina, alta tensione in casa viola. «Biraghi ti devi svegliare» e il capitano risponde al tifoso: «Devi s Dopo la brutta prestazione in Turchia, in casa Fiorentina la tensione è sempre più alta. I ragazzi di Italiano, dopo il 3 a 0 rimediato contro il Basaksehir, tornano ad allenarsi ...Fiorentina-Verona è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.