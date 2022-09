Dalla Ferrari alla Juventus: prima di Arrivabene un disastroso predecessore (Di sabato 17 settembre 2022) Maurizio Arrivabene ha saputo mettersi in mostra in questi anni per essere uno dei dirigenti più importanti sia alla Ferrari che alla Juve. Non ci sono dubbi sul fatto che due dei marchi più importanti della storia d’Italia siano legati ai nomi di Ferrari e Juventus, con Maurizio Arrivabene che può avere l’onore di aver rivestito carico importanti in entrambi i ruoli, ma il suo predecessore non ebbe di certo un grande riscontro. LaPresseCi sono dei dirigenti che sono stati in grado di scrivere sempre di più la storia di marchi prestigiosi come la Ferrari e la Juventus, con il ruolo ricoperto che è sempre stato sinonimo di grande onore. Uno di quelli che di recente è riuscito a fare il passaggio dal Cavallino ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 settembre 2022) Maurizioha saputo mettersi in mostra in questi anni per essere uno dei dirigenti più importanti siacheJuve. Non ci sono dubbi sul fatto che due dei marchi più importanti della storia d’Italia siano legati ai nomi di, con Maurizioche può avere l’onore di aver rivestito carico importanti in entrambi i ruoli, ma il suonon ebbe di certo un grande riscontro. LaPresseCi sono dei dirigenti che sono stati in grado di scrivere sempre di più la storia di marchi prestigiosi come lae la, con il ruolo ricoperto che è sempre stato sinonimo di grande onore. Uno di quelli che di recente è riuscito a fare il passaggio dal Cavallino ...

bozz_ferrari : RT @siriomerenda: questa è l'informazione di chi si prepara a governare...sempre dalla parte sbagliata della storia... #Alluvione #Cambiame… - diopioparapio : quando mi viene voglia di farmi fuori penso a charles leclerc che dalla doppietta sul podio in bahrein ha letteralm… - minchielaa : non riesco a togliermi dalla testa l’immagine di Leclerc che ascolta il remix Ferrari x Lazza perchè sarebbe troppo… - thevscientist : E poi significherebbe che Leclerc sarà lontano dalla Ferrari e anche no thanks - LeonrdoBstlfiF1 : @poesiadeimotori @c2amaranello Su Leclerc credo anche io lascerà Ferrari, soprattutto se, gli anni prossimi non pot… -