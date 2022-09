Cremonese | Alvini | «Con la Lazio daremo il massimo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 settembre 2022) Le parole del tecnico della, in conferenza stampa: «È stata una settimana di lavoro positiva, stiamo entrando a regime» Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno dellacon la. Di seguito le sue parole. SETTIMANA DI LAVORO – «È stata una settimana di lavoro estremamente positiva, stiamo entrando a regime. Abbiamo fatto due mesi e mezzo di lavoro importante e lo spirito di squadra sta nascendo, stiamo lavorando per costruire qualcosa di bello. Siamo contenti di questa settimana di lavoro». ASSENTI – «Castagnetti non si è mai allenato in gruppo e non ci sarà. Nemmeno Carnesecchi verrà con noi» SARRI – «È piacevole affrontare laper tutti, ma personalmente giocare contro Maurizio è un piacere. Lo considero ...